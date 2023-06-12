Скончался легендарный президент Милана Берлускони

Бывший премьер-министа Италии и владелец Монцы Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни.

Как сообщает Corriere della Sera, функционер сегодня, 12 июня, скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Читай также: Берлускони: Я всегда был и есть на стороне народа Украины

В апреле текущего года стало известно, что у легендарного президента Милана обнаружена лейкемия.

Ранее сообщалось, что в Бельгии во время матча погиб 25-летний голкипер.