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Скончался легендарный президент Милана Берлускони

Функционер не сумел побороть недуг.
Сегодня, 11:46
Сильвио Берлускони / Getty Images
Сильвио Берлускони / Getty Images

Бывший премьер-министа Италии и владелец Монцы Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни.

Как сообщает Corriere della Sera, функционер сегодня, 12 июня, скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

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В апреле текущего года стало известно, что у легендарного президента Милана обнаружена лейкемия.

Ранее сообщалось, что в Бельгии во время матча погиб 25-летний голкипер.


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