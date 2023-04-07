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Поддержавший войну в Украине Берлускони борется с лейкемией

Бывший премьер-министр Италии имеет серьезные проблемы со здоровьем.
Сегодня, 08:56
Сильвио Берлускони / Getty Images
Сильвио Берлускони / Getty Images

Недавно, 27 марта, экс-президент Милана  нынешний президент Монцы Сильвио Берлускони посетил больницу в Сан-Раффаэле. Он покинул ее только через четыре дня, 30 марта.

А 6 апреля он снова стал посетителем больницы, после чего лег в реанимацию. Как сообщает Corriere della Sera, Берлускони страдает от лейкемии. К тому же у него замечены проблемы с дыханием, связанные с рецидивом пневмонии.

Сообщается, что предыдущая госпитализация также была связана с лейкемией и необходимым лечением.

Напомним, что Сильвио Берлускони несколько раз выступал в поддержку президента рф владимира путина, который развязал полномасштабную войну против Украины. Однако затем он "переобулся", заявив, что "всегда был на стороне народа Украины".

 

 

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