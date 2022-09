Берлускони: путин хотел всего лишь захватить Киев и поменять Зеленского на правительство порядочных людей

Владелец итальянской Монцы, экс-президент Милана и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони накануне выборов в местный парламент вновь решил опозориться, рассуждая о войне в Украине

Берлускони в выступлении на телеканале Rai 1 заявил, что целью Путина было "всего-лишь" захватить Киев и сменить правительство Зеленского на "порядочных людей".

Я даже не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, хотя, по моему мнению, они должны оставаться только вокруг Киева. По моему мнению, Путин хотел захватить его через неделю и заменить Зеленского "правительством порядочных людей".

Решение Москвы о вторжении было принято в ответ на обращение пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Их лидеры обратились к Кремлю и прямо сказали путину: "Пожалуйста, защищайте нас, потому что если вы не будете защищать нас, мы не знаем, как это может закончиться".

Silvio Berlusconi claims his old pal Putin was “pushed by the Russian population, his party and his ministers” to attack Ukraine and just wanted to “replace Zelensky’s government with a government of decent people and be back in a week”.pic.twitter.com/xyY7WoZ8tN