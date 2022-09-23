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Берлускони: путин хотел всего лишь захватить Киев и поменять Зеленского на правительство порядочных людей

Футбольный функционер и итальянский политик решил "пробить дно" своими заявлениями.
Сегодня, 18:46
Cильвио Берлускони
Cильвио Берлускони
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Владелец итальянской Монцы, экс-президент Милана и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони накануне выборов в местный парламент вновь решил опозориться, рассуждая о войне в Украине

Берлускони в выступлении на телеканале Rai 1 заявил, что целью Путина было "всего-лишь" захватить Киев и сменить правительство Зеленского на "порядочных людей".

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Я даже не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, хотя, по моему мнению, они должны оставаться только вокруг Киева. По моему мнению, Путин хотел захватить его через неделю и заменить Зеленского "правительством порядочных людей".

Решение Москвы о вторжении было принято в ответ на обращение пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Их лидеры обратились к Кремлю и прямо сказали путину: "Пожалуйста, защищайте нас, потому что если вы не будете защищать нас, мы не знаем, как это может закончиться".

Затем итальянец решил повторить прием группировки ВС рф на харьковском направлении, отступив от своей изначальной позиции.

"Достаточно было увидеть все интервью целиком, а не просто упрощенную фразу, чтобы понять, какие у меня мнения. Они давно известны: агрессия против Украины неоправданная и неприемлемая, позиция нашей партии четкая. Мы всегда будем с ЕС и НАТО" - сказал он.

Стоит отметить, что выборы в Италии пройдут в это воскресенье, 25 сентября

Ранее Берлускони заявил о готовности вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель организовать переговоры между рф и Украиной

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