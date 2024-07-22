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По стопам ПСЖ: Еще один французский клуб хочет приобрести футболиста из чемпионата страны-террористки

Ланс сделал предложение по Эдуарду Сперцяну
Сегодня, 19:06
Эдуард Сперцян / Getty Images
Эдуард Сперцян / Getty Images

Французский Ланс собирается усилиться сомнительным трансфером с репутационной точки зрения.

Как сообщает издание L'equipe, "кровяно-золотые" нацелились на полузащитника российского краснодара Эдуарда Сперцяна. Французы сделали первое предложение, детали которого не сообщаются

Отметим, что Сперцян является уроженцем ставрополя, однако, имеет армянские корни, чем с радостью воспользовался представляя именно коллектив Александра Петракова на международном уровне.

Напомним, что ранее ПСЖ подписал игрока того же клуба и сборной россии матвея сафонова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция война с россией ПСЖ

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