По стопам ПСЖ: Еще один французский клуб хочет приобрести футболиста из чемпионата страны-террористки
Ланс сделал предложение по Эдуарду Сперцяну
Французский Ланс собирается усилиться сомнительным трансфером с репутационной точки зрения.
Как сообщает издание L'equipe, "кровяно-золотые" нацелились на полузащитника российского краснодара Эдуарда Сперцяна. Французы сделали первое предложение, детали которого не сообщаются
Отметим, что Сперцян является уроженцем ставрополя, однако, имеет армянские корни, чем с радостью воспользовался представляя именно коллектив Александра Петракова на международном уровне.
Напомним, что ранее ПСЖ подписал игрока того же клуба и сборной россии матвея сафонова.
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