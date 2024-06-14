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Футбол

ПСЖ все же подписал вратаря сборной страны-террористки

Украинцы теперь будут иметь причину не поддерживать французский гранд.
Вчера, 19:23
Матвей Сафонов / psg.fr
Матвей Сафонов / psg.fr

Французский ПСЖ сделал сомнительное подписание в свою вратарскую линию.

Как сообщает пресс-служба столичного гранда, в коллектив Луиса Энрике перебрался россиянин Матвей Сафонов. Контракт с представителем страны-террористки будет рассчитан на 5 лет.

Сумма трансфера, из которой часть пойдет на налоги в бюджет рф, составила от 18 до 20 млн евро.

Отметим, что ранее появлялась информация, что у Сафонова могут возникнуть проблемы с выездом из государства-оккупанта в связи с неуплатой алиментов.

Напомним, чтоПСЖ присоединился к гонке за хавбека сборной Португалии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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