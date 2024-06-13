ПСЖ присоединился к гонке за хавбека сборной Португалии
Жоау Невеш получил еще один вариант.
ПСЖ считает хавбека Бенфики Жоау Невеша приоритетной целью, утверждает Фабрис Хокинс.
Журналист RMC пишет, что Луис Энрике хочет укрепить центр поля и считает Невеша идеальным вариантом для этого.
Отметим, что на игрока также претендует Манчестер Юнайтед, котрый уже даже успел сделать первое предложение.
Ключевая сложность в подписании игрока - его стоимость. Бенфика установила ценник в 100 млн евро и не собирается от него отказываться.
Ранее также сообщалось, что гонка за таланта Кристал Пэлас также в самом разгаре.
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