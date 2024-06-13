Сразу несколько топ-клубов поспорят за игрока-сенсацию АПЛ

Олисе этим летом нарасхват у грандов.

Несколько топ-клубов заинтересованы в Майкле Олисе. Об этом сообщает издание The Athletic.

Челси уже связался с Кристал Пэлас по поводу его трансфера, также как и Бавария и Ньюкасл. Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити тоже проявляют интерес.

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Отметим, в контракте Олисе прописаны отступные в размере 60 миллионов фунтов, и Челси готов заплатить эту сумму.

В прошлом сезоне АПЛ француз сыграл 19 матчей, забив 10 голов и отдав 6 ассистов.

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