iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Монца в матче с Ювентусом добыла первую победу в истории клуба в Серии А

Гол Кристиана Гюткьяера принес "красно-белым" положительный результат.
Сегодня, 18:00
Монца / Getty Images
Монца / Getty Images
0 0 0

В рамках седьмого тура чемпионата Италии Монца на своем поле приняла Ювентус.

"Зебры" уже в концовке первого тайма были вынуждены  остаться в меньшинстве.

Красную карточку за грубый фол на 40 минуте матча увидел перед собой Анхель ди Мария.

Подо печные Массимилано Аллегри не смогли удержать ничью, играя вдесятером. 

На 74 минуте Кристиан Гюткьяер открыл счет в матче, принеся своей команде минимальную победу.

Примечательно, что этот триумф стал первым в рамках элитного дивизиона для абсолютного новичка Серии А.

После семи туров у Монцы 4 очка и 18 позиция, а у Ювентуса 10 пунктов и 8 строчка в турнирной таблице.

Монца - Ювентус 1:0

Гол. Гюткьяер, 74.

Монца: Ди Грегорио, Марлон (Кальдирола, 55), Иццо, Мари - Чуррия, Пессина, Ровелла, Сенси (Барберис, 54), Карлос Аугусто - Дани Мота (Гюткьяер, 54), Капрари (Кольпани, 69).

Ювентус: Перин - Де Шильо, Гатти, Бремер, Данилу - Маккенни, Паредес, Миретти (Фаджоли, 86) - Ди Мария, Влахович, Костич (Кин, 78).

Предупреждения: -, Бремер, 20.

Удаление: Ди Мария, 40.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ювентус италия монца Серия А
0 0 0

Статьи по теме

Кан раскритиковал футболистов Баварии за плохой старт в чемпионате Кан раскритиковал футболистов Баварии за плохой старт в чемпионате
Яремчук - в старте на матч против Стандарда, Соболь остался в запасе Яремчук - в старте на матч против Стандарда, Соболь остался в запасе
После Шахтера: Селтик впервые в сезоне проиграл в чемпионате Шотландии После Шахтера: Селтик впервые в сезоне проиграл в чемпионате Шотландии
Защитник Ниццы получил самую быструю красную в новейшей истории чемпионатов Франции Защитник Ниццы получил самую быструю красную в новейшей истории чемпионатов Франции
Помочь журналистам

Видео

Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя
Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Сборные20:16
Евробаскет-2022: Франция и Испания определят победителя турнира, Германия победила Польшу в матче за третье место
Сборные20:14
Германия стала бронзовым призером Евробаскета-2022
Теннис19:45
Костюк выиграла первый титул WTA в парном разряде
Европа19:32
Кан раскритиковал футболистов Баварии за плохой старт в чемпионате
Сборные19:20
Испания - Франция: видео онлайн-трансляции финала Евробаскета
Европа18:55
Эвертон с Миколенко одержал первую победу в чемпионате
Европа18:50
Яремчук - в старте на матч против Стандарда, Соболь остался в запасе
Европа18:32
Ренн разошелся миром с одним из лидеров чемпионата Франции
Европа18:25
Унион вернулся на первое место в Бундеслиге благодаря победе над Вольфсбургом
Сборные18:10
Германия - Польша: видео онлайн-трансляции матча за 3-е место на Евробаскете
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK