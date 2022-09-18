Монца в матче с Ювентусом добыла первую победу в истории клуба в Серии А

В рамках седьмого тура чемпионата Италии Монца на своем поле приняла Ювентус.

"Зебры" уже в концовке первого тайма были вынуждены остаться в меньшинстве.

Красную карточку за грубый фол на 40 минуте матча увидел перед собой Анхель ди Мария.

Подо печные Массимилано Аллегри не смогли удержать ничью, играя вдесятером.

На 74 минуте Кристиан Гюткьяер открыл счет в матче, принеся своей команде минимальную победу.

Примечательно, что этот триумф стал первым в рамках элитного дивизиона для абсолютного новичка Серии А.

После семи туров у Монцы 4 очка и 18 позиция, а у Ювентуса 10 пунктов и 8 строчка в турнирной таблице.

Монца - Ювентус 1:0

Гол. Гюткьяер, 74.

Монца: Ди Грегорио, Марлон (Кальдирола, 55), Иццо, Мари - Чуррия, Пессина, Ровелла, Сенси (Барберис, 54), Карлос Аугусто - Дани Мота (Гюткьяер, 54), Капрари (Кольпани, 69).

Ювентус: Перин - Де Шильо, Гатти, Бремер, Данилу - Маккенни, Паредес, Миретти (Фаджоли, 86) - Ди Мария, Влахович, Костич (Кин, 78).

Предупреждения: -, Бремер, 20.

Удаление: Ди Мария, 40.