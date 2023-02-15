Берлускони: Я всегда был и есть на стороне народа Украины

Экс-премьер министр Италии, бывший президент Милана, а ныне владелец Монцы Сильвио Берлускони в очередной раз высказался о российско-украинской войне.

По словам функционера, он всегда был на стороне Украины и ее народа.

Давайте обратим внимание на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ - голосовали в Италии и в Европе, чтобы поддержать Украину финансами и оружием, не имея в этом сомнения.

"Я всегда был и есть на стороне украинского народа и на стороне мира.

Я просто предложил большой план Маршалла для восстановления Украины, это потенциальный дипломатический путь прекращения конфликта, который, повторюсь, является опасным для нас всех", - написал Берлускони в своем твиттере.

Стоит отметить, что ранее Берлускони заявлял, что если бы Зеленский прекратил атаковать "автономные республики Донбасса" войны бы не было, а до этого говорил, что Путин "всего лишь" хотел захватить Киев и поменять текущее правительство на "порядочных людей".