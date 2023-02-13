В Бельгии во время матча погиб 25-летний голкипер
Арне Эспель потерял сознание после отбития пенальти.
Бельгийский вратарь Арне Эспель скончался после отбитого пенальти во время матча, сообщает Het Niuewblaad.
По информации издания, 25-летний Эспель потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Голкипера пытались спасти медики. У него начались судороги.
Директор аматарского клуба Винкель Спорт Патрик Ротсарт отметил, что это серьезная утрата для их команды.
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"Это трагедия и шок для нас. Арне всю свою жизнь был в клубе, его очень любили. Он был замечательным парнем, всегда доброжелательным и готовым помочь. Это действительно тяжелый удар. В первую очередь для его семьи, а также для всех нас", - заявил Ротсарт.
Напомним, ранее во Франции умер экс-игрок Марселя.