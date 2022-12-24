Бывший футболист Марселя умер в возрасте 22 лет
Воспитанника "провансальцев" застрелили на улице.
Сегодня, 20:14
Экс-футболист Марселя Адель Сантана Менди погиб в возрасте 22 лет.
Француза застрелили вчера, 23 декабря, в 14-ом округе Марселя.
Последним клубом Менди стал Обань из четвертого дивизиона Франции.
Стоит отметить, что за основную команду провансальцев игрок не провел ни одного матча.
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