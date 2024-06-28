Форвард Реала стал игроком клуба из Катара - источник

Хоселу уехал на заработки в другую страну.

Форвард Реала Хоселу перешел в Аль-Гарафой. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Контракт с катарским клубом рассчитан на 2 года с возможностью продления на еще один сезон. Реал получит 1,5 миллиона евро за этот трансфер - ту же сумму, что и при выкупе игрока у Эспаньола.

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Напомним, в прошлом сезоне Аль-Гарафа заняла третье место в высшей лиге Катара.

В с вою очередь Хоселу перешел в Реал в 2023 году и помог выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

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