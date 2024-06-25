Штутгарт хочет приобрести у Борусии Д героя сборной Германии

Сами "шмели" открыты к продаже игрока, так как планируют забрать у швабов их лучшего форварда.

Штутгарт связался с Боруссией Дортмунд ради получения информации насчет форварда Никласа Фюллькруга, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации источника, швабы задумались о приобретении 31-летнего немца, однако они еще не делали никаких конкретных предложений.

Отмечается, что "шмели" будут готовы расстаться с форвардом сборной Германии, чей контракт будет действовать до лета 2026 года.

Это связано с тем, что дортмундский клуб собирается выкупить у Штутгарта Серу Гирасси.

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Однако вопрос трансфера Фюллькруга будет рассматриваться лишь после чемпионата Европы-2024, так как игрок хочет сосредоточиться на турнире.

В прошедшем сезоне Никлас Фюллькруг записал на свой счет 16 голов и 10 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.

Напомним, что именно гол Никласа Фюллькруга спас Германию от поражения Швейцарии, что позволило немцам выйти в плей-офф с первого места.

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