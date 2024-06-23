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Боруссия Дортмунд близка к приобретению игрока сборной Германии

Паскаль Гросс переберется на Родину.
Сегодня, 19:10
Паскаль Гросс / Getty Images
Паскаль Гросс / Getty Images

Боруссия Дортмунд продолжает усиливаться в текущее межсезонье.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, клуб подпишет Паскаля Гросса из английского Брайтона.  Сумма трансфера составит от 7 миллионов евро до 10 миллионов евро.

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"Шмели" подпишут с 33-летним опытным немцем контракт на два года с возможностью продления еще на один год. Зарплата футболиста остается неизвестной.

Отметим, что Боруссия также очень близка к подписанию дуэта из Штуттгарта в лице Серу Гирасси и Вальдемара Антона.

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