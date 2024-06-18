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Льет как из ведра: На стадионе в Дортмунде прорвало крышу из-за дождя

Фанатам придется искать себе новые места.
Сегодня, 18:52
Стадион Боруссии / Getty Images
Стадион Боруссии / Getty Images

На стадионе Боруссии Дортмунд прорвало крышу из-за сильного дождя.

В ближайшее время должен пройти матч Евро-2024 между Турцией и Грузией, ввиду чего работники делают все возможное, чтобы убрать с поля воду.

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Увы, помочь болельщикам они не смогут, так как прямо на одну из трибун льется дождевая вода в крайне сильном объеме.

Напомним, матч Турция - Грузия стартует в 19:00 по Киеву. На ISPORT доступна онлайн-трансляция игры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стадион дортмунд

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