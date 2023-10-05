Хетафе переименует стадион из-за гендерных высказываний легенды клуба

Хетафе принял решение переименовать стадион. Об этом сообщает издание El Partidazo de COPE

Данная позиция клуба связана с высказываниями легенды Альфонсо Переса, который заявил, что оплата труда футболисток не должна быть равна зарплате мужчин-футболистов.

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Ввиду этого, городской совет Хетафе и клуб приняли решение переименовать стадион Колисеум Альфонсо Перес, убрав из названия имя футболиста. Таким образом, теперь домашняя арена будет называться просто Колисеум.

Напомним, Альфонсо Перес является воспитанником Хетафе, ставшим олимпийским чемпионом в составе сборной Испании.

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