iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хетафе переименует стадион из-за гендерных высказываний легенды клуба

Испанский коллектив решил пойти на перемены.
Сегодня, 13:50
Стадион Хетафе / Twitter
Стадион Хетафе / Twitter

Хетафе принял решение переименовать стадион. Об этом сообщает издание El Partidazo de COPE

Данная позиция клуба связана с высказываниями легенды Альфонсо Переса, который заявил, что оплата труда футболисток не должна быть равна зарплате мужчин-футболистов.

Читай также: Старый стадион, старые проблемы: фанаты МЮ промокли во время матча из-за дырявой крыши

Ввиду этого, городской совет Хетафе и клуб приняли решение переименовать стадион Колисеум Альфонсо Перес, убрав из названия имя футболиста. Таким образом, теперь домашняя арена будет называться просто Колисеум.

Напомним, Альфонсо Перес является воспитанником Хетафе, ставшим олимпийским чемпионом в составе сборной Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стадион хетафе

Статьи по теме

"Гринвуд, умри": Фанаты Осасуны "тепло" поприветствовали игрока "Гринвуд, умри": Фанаты Осасуны "тепло" поприветствовали игрока
Гринвуд вышел на поле в официальном матче впервые почти за два года Гринвуд вышел на поле в официальном матче впервые почти за два года
Наставник Хетафе высказался о подписании скандальноизвестного Гринвуда Наставник Хетафе высказался о подписании скандальноизвестного Гринвуда
Реал - Хетафе 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании Реал - Хетафе 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Помочь журналистам

Видео

Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победа Шахтера позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Футбол16:07
"На какой машине тебя возил отец?": Бекхэм отреагировал на заявление супруги, что они оба из рабочего класса
ММА15:49
Миочич высказался касаемо возможного завершения карьеры
Европа15:21
Левандовски может пропустить Эль Класико
Европа15:12
Винисиус обвинил в расизме всех фанатов на Месталье
ММА14:52
Главный трештокер UFC назвал российского бойца "обычным пастухом овец"
Футбол14:44
Министерство молодежи и спорта Украины потребовало отмены скандальных решений FIFA и UEFA
Лига Европы14:40
Лига Европы-2023/24: Брайтон сыграет с Марселем, игры Ливерпуля, Ромы и Вильярреала
Теннис14:30
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
Лига Чемпионов14:27
Форвард Шахтера попал в команду недели ЛЧ по версии SofaScore
Европа14:20
Онана откажется от поездки на Кубок Африки ради Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK