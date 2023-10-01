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Старый стадион, старые проблемы: фанаты МЮ промокли во время матча из-за дырявой крыши

Тот случай, когда название стадиона полностью подходит под его состояние.
Сегодня, 20:28
Фанаты Манчестер Юнайтед / Getty Images
Фанаты Манчестер Юнайтед / Getty Images

Одной из причин, почему фанаты Манчестер Юнайтед ненавидят владельцев клуба, считается нежелание семьи Глейзеров вкладывать средства в реконструкцию стадиона Олд Траффорд.

Уже многие годы болельщики "красных дьяволов" протестуют против них, требуя продажи клуба. И пока о смене владельцев говорить не приходится, фанаты продолжают страдать от проблем устаревшей по современным меркам арены.

Во время недавнего матча АПЛ против Кристал Пэлас (0:1) в Манчестере шел сильный дождь. Но даже те, кто находился под крышей трибуны, не мог чувствовать себя в безопасности из-за множества дыр в ней, сообщает Stretty News.

Один из фанатов решил снять на видео то, как постепенно намокала его одежда из-за старой проблемы возрастного стадиона.

Напомним, что Манчестер Юнайтед стал объектом упреков со стороны бывшей девушки Антони из-за решения клуба допустить игрока к тренировкам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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