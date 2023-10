Старый стадион, старые проблемы: фанаты МЮ промокли во время матча из-за дырявой крыши

Одной из причин, почему фанаты Манчестер Юнайтед ненавидят владельцев клуба, считается нежелание семьи Глейзеров вкладывать средства в реконструкцию стадиона Олд Траффорд.

Уже многие годы болельщики "красных дьяволов" протестуют против них, требуя продажи клуба. И пока о смене владельцев говорить не приходится, фанаты продолжают страдать от проблем устаревшей по современным меркам арены.

Во время недавнего матча АПЛ против Кристал Пэлас (0:1) в Манчестере шел сильный дождь. Но даже те, кто находился под крышей трибуны, не мог чувствовать себя в безопасности из-за множества дыр в ней, сообщает Stretty News.

Один из фанатов решил снять на видео то, как постепенно намокала его одежда из-за старой проблемы возрастного стадиона.

It was a wet one at Old Trafford today. The Glazers need to invest in fixing the roof of the stadium. 🌧 pic.twitter.com/5b2Ia6QUvo