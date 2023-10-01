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Бывшая девушка Антони упрекает Манчестер Юнайтед за возвращение игрока

Габриэла Каваллин считает, что английский клуб использует любой повод, чтобы бразилец вернулся к выступлениям.
Сегодня, 18:51
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Несколькими днями ранее Манчестер Юнайтед выпустил заявление, в котором сообщил, что Антони вернется к тренировкам с первой командой.

Бразильский вингер отсутствовал около трех недель из-за полицейского расследования обвинений трех девушек в его адрес.

Данное решение клуба не понравилось бывшей девушке футболиста Габриэле Каваллин. По ее мнению, "красные дьяволы" будут готовы придумать любой повод, чтобы вернуть игрока на поле.

Примечательно, что сама она ничего не заявляла - от ее имени выступили юристы, сообщает Manchester Evening News.

"Адвокаты Габриэлы Каваллин сообщают, что преступления, совершенные игроком, все еще расследуются полицией Манчестера, а также полицией Бразилии. Поэтому мы полагаем, что вскоре ему придется предстать перед судом".

"Нам кажется очевидным, что команда будет создавать заблуждения, чтобы вернуть его к тренировкам".

Напомним, что минувшим вечером Манчестер Юнайтед на своем поле уступил Кристал Пэлас со счетом 0:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони манчестер юнайтед АПЛ

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