Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1: обзор матча и результат игры 30.09.2023
На Олд Траффорд подошел к концу матч девятого тура АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед принимал Кристал Пэлас.
Посреди недели на этом же стадионе "красные дьяволы" разгромили "орлов" в рамках кубка лиги. Это же они собирались сделать и в этот раз.
Однако у Роя Ходжсона и его команды были совершенно другие планы. Лондонский клуб хорошо оборонялся, хотя у манкунианцев все же были опасные моменты.
Но единственный гол встречи забили именно гости. В середине первого тайма после подачи со штрафного мяч оказался у Йоахима Андерсена, который нанес точный удар в дальнюю "девятку".
После перерыва МЮ продолжил создавать моменты, а КП - играть на контратаках. Но больше голов зрители не увидели.
За счет победы Кристал Пэлас обогнал Манчестер Юнайтед и теперь занимает 9-е место, заработав 11 очков. Манкунианцы же идут следом, имея 9 баллов.
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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас седьмого тура АПЛ
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Гол: Андерсен, 25.
Ожидаемые голы (xG): 1,73 - 0,81
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 19 - 8
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 10 - 8
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Линделеф (ван де Бек, 87), Варан (Магуайр, 87), Амрабат - Маунт (Марсьяль, 77), Каземиро, Пельистри (Гарначо, 61), Фернандеш, Рэшфорд (Эриксен, 77) - Хойлунд.
Кристал Пэлас: Джонстон - Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл - Дукуре, Хьюз, Айю, Шлюпп (Ридевальд, 78), Эзе (Ричардс, 88) - Матета.
Предупреждения: Каземиро, Маунт, Амрабат - Хьюз, Уорд.
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