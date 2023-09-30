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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1: обзор матча и результат игры 30.09.2023

Манкунианцы - самый бескомпромиссный клуб нынешнего сезона: либо победа, либо поражение.
Сегодня, 19:49
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас / Getty Images

На Олд Траффорд подошел к концу матч девятого тура АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед принимал Кристал Пэлас.

Посреди недели на этом же стадионе "красные дьяволы" разгромили "орлов" в рамках кубка лиги. Это же они собирались сделать и в этот раз.

Однако у Роя Ходжсона и его команды были совершенно другие планы. Лондонский клуб хорошо оборонялся, хотя у манкунианцев все же были опасные моменты.

Но единственный гол встречи забили именно гости. В середине первого тайма после подачи со штрафного мяч оказался у Йоахима Андерсена, который нанес точный удар в дальнюю "девятку".

После перерыва МЮ продолжил создавать моменты, а КП - играть на контратаках. Но больше голов зрители не увидели. 

За счет победы Кристал Пэлас обогнал Манчестер Юнайтед и теперь занимает 9-е место, заработав 11 очков. Манкунианцы же идут следом, имея 9 баллов.

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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас седьмого тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Гол: Андерсен, 25.

Ожидаемые голы (xG): 1,73 - 0,81
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 19 - 8
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 10 - 8

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Линделеф (ван де Бек, 87), Варан (Магуайр, 87), Амрабат - Маунт (Марсьяль, 77), Каземиро, Пельистри (Гарначо, 61), Фернандеш, Рэшфорд (Эриксен, 77) - Хойлунд.

Кристал Пэлас: Джонстон - Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл - Дукуре, Хьюз, Айю, Шлюпп (Ридевальд, 78), Эзе (Ричардс, 88) - Матета.

Предупреждения: Каземиро, Маунт, Амрабат - Хьюз, Уорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Кристал Пэлас

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