Борнмут - Арсенал 0:4: обзор матча и результат игры 30.09.2023

В Лондоне будут праздновать всю ночь, ведь свой первый гол за "канониров" забил Кай Хаверц (хоть и с пенальти).

В субботу, 30 сентября, на Виталити Стэдиум прошел матч седьмого тур АПЛ между Борнмутом и Арсеналом.

С самых первых минут на поле вышли центрбек "вишен" Илья Забарный и фуллбек "канониров" Александр Зинченко, что ознаменовало небольшое украинское дерби на Туманном Альбионе.

Гости сразу же завладели мячом, за счет чего они начали создавать опасные моменты, один из которых завершился голом Букайо Сака. А на последних минутах первого тайма Мартин Эдегор реализовал пенальти, удвоив преимущество своей команды.

А после перерыва случилось знаменательное событие для фанатов Арсенала - первым голом с момента своего трансфера отметился Кай Хаверц. Немец, как и Эдегор, был точен с 11-метровой отметки.

Таким образом на старте второго тайма вопрос о победителе встречи был закрыт. А уже в добавленное время Бен Уайт установил окончательный счет матча.

Арсенал воспользовался поражением Манчестер Сити и подобрался к нему на расстояние одного очка. Борнмут же идет в зоне вылета, имея всего три очка.

Читай также: Верес, играя в большинстве, не сумел одолеть ЛНЗ

Статистика матча Борнмут - Арсенал седьмого тура АПЛ

Борнмут - Арсенал 0:4

Голы: Сака, 17, Эдегор, 44 (пен.), Хаверц, 53 (пен.), Уайт, 90+3.

Ожидаемые голы (xG): 0,58 - 3,16

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 8 - 15

Удары в створ: 1 - 8

Фолы: 9 - 10

Борнмут: Нету - Ааронс, Забарный, Сенеси, Керкез (Семенио, 83) - Биллинг (Ротвелл, 75), Кук, Тавернье (Синистерра, 59), Кристи (Смит, 83), Клюйверт (Уаттара, 59) - Соланке.

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 69) - Эдегор, Райс (Жоржиньо, 81), Хаверц (Смит-Роу, 81) - Сака (Виейра, 76), Нкетия (Нельсон, 69), Жезус.

Предупреждение: Хаверц.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!