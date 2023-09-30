iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Верес - ЛНЗ 0:0: обзор матча и результат игры 30.09.2023

Команда Сергея Лавриненко так и не смогла воспользоваться численным преимуществом, имея для этого практически весь второй тайм.
Сегодня, 17:09
Верес - ЛНЗ / ФК Верес
Верес - ЛНЗ / ФК Верес

В субботу, 30 сентября, в Ровно на стадионе Авангард стартовал девятый тур Украинской Премьер-лиги матчем между местным Вересом и черкасским ЛНЗ.

Первую половину поединка гости провели более активно, но до серьезных моментов дело практически не дошло - всего один удар в створ за тайм от обеих команд.

Сразу после перерыва команда Олега Дулуба осталась в меньшинстве, так как прямую красную карточку заработал центрбек Максим Лопыренок.

Несмотря на численное преимущество, подопечные Сергея Лавриненко за большой промежуток времени, который был у них, так и не смогли вырвать победу.

В итоге команды завершили матч нулевой ничьей. Верес занимает 13-е место таблицы чемпионата Украины, заработав шесть очков, а ЛНЗ идет 11-м, имея в активе восемь баллов.

Читай также: Футбол сегодня: Тоттенхэм - Ливерпуль, Милан - Лацио, Лейпциг - Бавария и матчи УПЛ

Статистика матча Верес- ЛНЗ девятого тура УПЛ

Верес - ЛНЗ 0:0

Владение мячом: 54% - 26%
Удары: 9 - 6
Удары в створ: 2 - 2
Фолы: 10 - 10
Атаки: 100 - 60

Верес: Паст - Вовченко, Кучеренко, Курко, Шевченко - Балан (Гакман, 46), Кучеров, Кухарук (Сикейра, 63), С. Шарай (Свитюха, 71) - Гайдучик, Марусич (В. Шарай, 71).

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Селин, Норенков - Наумец (Шестаков, 68), Бойко, Олейник (Муравский, 54), Пасич (Тарасенко, 90+5) - Прядун (Хобленко, 54).

Предупреждения: С. Шарай - Калюжный, Пасич.

Удаление: Лопыренок, 51 (Верес, прямая красная).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины верес ровно ЛНЗ

Статьи по теме

УПЛ: Шахтер - Ворскла, Черноморец - Заря, Верес не обыграл ЛНЗ УПЛ: Шахтер - Ворскла, Черноморец - Заря, Верес не обыграл ЛНЗ
КДК УАФ оштрафовал сразу три клуба за присутствие болельщиков на трибунах КДК УАФ оштрафовал сразу три клуба за присутствие болельщиков на трибунах
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Два из трех: Довбик и Цыганков в старте на матч Жирона - Реал Два из трех: Довбик и Цыганков в старте на матч Жирона - Реал
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Севилья 1:0 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Севилья 1:0 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа18:46
Два из трех: Довбик и Цыганков в старте на матч Жирона - Реал
Другие страны18:40
Подопечный Петракова из сборной Армении сделал предложение ведущей матч тв
Бокс18:32
"Он непредсказуем": Бывший чемпион усомнился, что бой Усик - Фьюри состоится
Европа18:28
Наставник Дженоа: У Малиновского все хорошо. Мы многого ожидаем от него
Бокс17:58
Промоутер Джошуа оценил возможность организации боя с Чжилеем
Европа17:56
Наставник Ниццы: Тема ментального здоровья не должна быть табуированной в футболе
Европа17:54
У Челси появится новый титульный спонсор
Европа17:24
Один из лидеров Барселоны пропустит длительный срок из-за травмы
Бокс17:21
"Не состоится": Экс-чемпион мира сделал неожиданное предположение по поводу боя Усик - Фьюри
Украина17:13
УПЛ: Шахтер - Ворскла, Черноморец - Заря, Верес не обыграл ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK