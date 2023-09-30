Верес - ЛНЗ 0:0: обзор матча и результат игры 30.09.2023

Команда Сергея Лавриненко так и не смогла воспользоваться численным преимуществом, имея для этого практически весь второй тайм.

В субботу, 30 сентября, в Ровно на стадионе Авангард стартовал девятый тур Украинской Премьер-лиги матчем между местным Вересом и черкасским ЛНЗ.

Первую половину поединка гости провели более активно, но до серьезных моментов дело практически не дошло - всего один удар в створ за тайм от обеих команд.

Сразу после перерыва команда Олега Дулуба осталась в меньшинстве, так как прямую красную карточку заработал центрбек Максим Лопыренок.

Несмотря на численное преимущество, подопечные Сергея Лавриненко за большой промежуток времени, который был у них, так и не смогли вырвать победу.

В итоге команды завершили матч нулевой ничьей. Верес занимает 13-е место таблицы чемпионата Украины, заработав шесть очков, а ЛНЗ идет 11-м, имея в активе восемь баллов.

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Статистика матча Верес- ЛНЗ девятого тура УПЛ

Верес - ЛНЗ 0:0

Владение мячом: 54% - 26%

Удары: 9 - 6

Удары в створ: 2 - 2

Фолы: 10 - 10

Атаки: 100 - 60

Верес: Паст - Вовченко, Кучеренко, Курко, Шевченко - Балан (Гакман, 46), Кучеров, Кухарук (Сикейра, 63), С. Шарай (Свитюха, 71) - Гайдучик, Марусич (В. Шарай, 71).

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Селин, Норенков - Наумец (Шестаков, 68), Бойко, Олейник (Муравский, 54), Пасич (Тарасенко, 90+5) - Прядун (Хобленко, 54).

Предупреждения: С. Шарай - Калюжный, Пасич.

Удаление: Лопыренок, 51 (Верес, прямая красная).

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