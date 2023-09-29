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Скандальный вингер МЮ вернется к тренировкам с клубом

Антони снова будет находиться в расположении манкунианцев.
Сегодня, 14:03
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Скандальный вингер Манчестер Юнайтед Антони снова будет тренироваться с командой. Об этом сказано в пресс-релизе клуба.

"Красные дьяволы" сообщают, что бразилец будет находиться в расположении клуба несмотря на то, что все еще идет расследование в отношении игрока.

"С момента появления первых обвинений в июне Антони сотрудничал с полицией как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать.

Манчестер Юнайтед, являясь работодателем футболиста, принял решение о том, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для выбора, пока полиция будет вести расследование. Это решение будет рассматриваться в зависимости от дальнейшего развития событий.

Как клуб, мы осуждаем акты насилия и оскорбления. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие", - сказано в пресс-релизе.

Отметим, что Антони подозревают в насилии над своей девушкой и еще двумя женщинами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони манчестер юнайтед

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