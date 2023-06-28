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Антони впервые ответил на обвинения в домашнем насилии

Бразилец заявил, что невиновен.
Сегодня, 19:59
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Антони впервые публично высказался об обвинениях в свой адрес.

Напомним, ранее бывшая девушка бразильца рассказала, как их совместная жизнь превратилась в кошмар из-за постоянных ссор и рукоприкладства.

"После подачи моего заявления в полицейский участок, где проводится расследование, связанное с моим именем, я хотел бы выступить публично впервые с тех пор, как меня ложно обвинили в нападении.

Я молчал до этого момента, чтобы ничто не могло помешать процессу расследования, но все эти дни я и моя семья страдали молча.

Несмотря на то, что я родился и вырос в очень нуждающемся обществе, я никогда не сталкивался с ситуацией, подобной этой, когда ложное обвинение в нападении привело к предварительному и несправедливому общественному осуждению со стороны некоторых.

После завершения расследования моя невиновность, безусловно, будет доказана, и справедливость восторжествует. Ущерб, изначально нанесенный моему имиджу, останется в прошлом.

Спасибо вам за бесчисленные сообщения о поддержке, которые я получил в это очень трудное время", – написал Антони в социальных сетях.

Также напомним, что ранее МЮ определился со списком игроков на продажу и их ценниками.


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