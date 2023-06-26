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Манчестер Юнайтед выставил ценники на Санчо, Магуайра и других игроков

Состав манкунианцев может претерпеть значительных изменений в это межсезонье.
Сегодня, 00:39
Харри Магуайр и Джейдон Санчо / Getty Images
Харри Магуайр и Джейдон Санчо / Getty Images

Манчестер  Юнайтед готов выслушать предложения по 12 игрокам в это летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Так как бюджет Эрика тен Хага ограничен 120 миллионами фунтов, "красные дьяволы" намерены увеличить его за счет продаж футболистов, которые не нужны нидерландцу.

Клуб надеется заработать от 50 до 100 миллионов на продажах этим летом. Сообщается, что МЮ готов продать Джейдона Санчо за 45 миллионов.

Капитан команды Харри Магуайр сможет уйти, если за него дадут 40 миллионов. Антони Марсьяль, у которого остается всего год по контракту с клубом, будет стоить потенциальному покупателю 25 миллионов.

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Сложнее ситуация с Дином Хендерсоном, чья судьба во многом зависит от будущего Давида Де Хеа. Если испанец все же продлит контракт, манкунианцы будут готовы расстаться с английским вратарем за 20 миллионов.

Список всех игроков, выставленных на продажу, а также планируемый с этого заработок выглядит следующим образом:

  1. Джейдон Санчо - 40 миллионов;
  2. Харри Магуайр - 40 миллионов;
  3. Скотт МакТоминей - 40 миллионов;
  4. Антони Марсьяль - 25 миллионов;
  5. Дин Хендерсон - 20 миллионов;
  6. Донни ван де Бек - 20 миллионов;
  7. Фред - 20 миллионов;
  8. Энтони Эланга - 20 миллионов;
  9. Ганнибал Меджбри - 13 миллионов;
  10. Алекс Теллес - 10 миллионов;
  11. Брэндон Уильямс - 5 миллионов;
  12. Эрик Байи - 2 миллиона;

Ранее стало известно, что в Манчестер Юнайтед может появиться новая "семерка" после того, как легендарный номер был освобожден с уходом Криштиану Роналду.

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