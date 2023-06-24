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Манчестер Юнайтед может получить новую "семерку"

Алехандро Гарначо может получить номер своего кумира.
Сегодня, 18:29
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Манчестер Юнайтед планирует отдать седьмой номер Алехандро Гарначо, пишет Manchester Evening News.

По крайней мере, сейчас клуб рассматривает такую возможность. Аргентинский футболист пока играет под 49-м номером.

"Семерка" свободна с тех пор, как Роналду покинул клуб, и пока никто не изъявлял желания взять ее себе.

Для Алехандро "семерка" будет многие значить, как доверие от тренера, так и то, что он получит возможность играть под номером своего кумира.

Ранее, напомним, сообщалось, что саудовские клубы заинтересовались игроком Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед алехандро гарначо

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