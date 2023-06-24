Манчестер Юнайтед может получить новую "семерку"
Алехандро Гарначо может получить номер своего кумира.
Манчестер Юнайтед планирует отдать седьмой номер Алехандро Гарначо, пишет Manchester Evening News.
По крайней мере, сейчас клуб рассматривает такую возможность. Аргентинский футболист пока играет под 49-м номером.
"Семерка" свободна с тех пор, как Роналду покинул клуб, и пока никто не изъявлял желания взять ее себе.
Для Алехандро "семерка" будет многие значить, как доверие от тренера, так и то, что он получит возможность играть под номером своего кумира.
Ранее, напомним, сообщалось, что саудовские клубы заинтересовались игроком Арсенала.