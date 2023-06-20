"Я убью тебя, ты разрушила мою жизнь": экс-девушка Антони в подробностях рассказала, как ей жилось с игроком

Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, откровенно рассказала журналистам, как футболист издевался над ней и ее сыном.

Напомним, ранее Каваллин обвинили футболиста МЮ в домашнем насилии, но после тех заявлений история не получила громкого заявления.

Девушка встретилась с журналистами и подробней рассказала о нескольких случаях. Например, как Антони избил ее в машине, а 17 недель спустя у нее случился выкидыш.

Также Габриэла рассказала о случае, когда во время очередной ссоры Антони побил ее, вызвав смещение силиконового имплантата, что пришлось вызывать медиков.

"Он сломал мой чемодан, забрал мою сумочку, мой паспорт. Он сломал мой телефон, он не выпускал меня. Я была узницей с 22:00 вечера примерно до 3:30 ночи. Я классифицирую это как противоправное лишение свободы.

Я просто хотела уйти оттуда, и он сказал, что я уйду только тогда, когда удалю все. Кажется, его мама вызвала его физиотерапевта и попросила помочь. Никто не мог его контролировать. Во время ссоры он сказал: "Я убью тебя, ты разрушила мою жизнь", - приводит слова Каваллин UOL.

Также девушка заявила о намерении отправиться в Британию и там требовать каких-то действий от полиции, суда и клуба. Габриэла готова предоставить любые доказательства и надеется, что МЮ поможет ей в этом деле.

Ранее, напомним, молодежная сборная Ирландии покинула матч из-за расистских оскорблений.