Молодежная сборная Ирландии ушла с поля после расистских оскорблений

Матч между молодежными сборными Ирландии и Кувейта был прерван из-за расистских оскорблений.

Главный тренер ирландцев Джим Кроуфорд увел свою команду с поля посреди второго тайма после того, как один из игроков сборной Кувейта оскорил одного из запасных Ирландии на расовой почве.

"FAI с сожалением сообщает, что матч сборной U21 против Кувейта был отменен после расистского высказывания, сделанного кувейтским игроком в адрес одного из наших запасных.

FAI не потерпит расизма по отношению к кому-либо из наших игроков или персонала и сообщит об этом серьезном вопросе в ФИФА и УЕФА", – говорится в заявлении Ирландской федерации футбола.

Позднее сам тренер объяснил свой поступок тем, что он уже устал от проблемы расизма в спорте и считает, что с ней пора бороться всерьез.

Ранее, напомним, менеджер Винисиуса попал в очередной расистский скандал.