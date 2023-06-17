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Менеджер Винисиуса попал в расисткий скандал с бананом

Шутка про фрукт-пистолет оказалась лишней.
Вчера, 23:19
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Помощник вингера Реала Винисиуса Жуниора попал в расисткий скандал. Об этом сообщает издание UOL.

Во время проверки темнокожего представителя бразильца перед матчем национальной команды охранник достал из кармана банан, направил на него и сказал: "Руки вверх, это мой пистолет".

Помощники Винисиуса вызвали полицию ввиду данного инцидента. Правоохранительные органы составили протокол и вскоре запросят записи с камер.

В свою очередь администрация стадиона обвинила представителя именитого футболиста во лжи, встав на сторону своего сотрудника с идеальной репутацией.

Ранее сообщалось, что Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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