Менеджер Винисиуса попал в расисткий скандал с бананом

Помощник вингера Реала Винисиуса Жуниора попал в расисткий скандал. Об этом сообщает издание UOL.

Во время проверки темнокожего представителя бразильца перед матчем национальной команды охранник достал из кармана банан, направил на него и сказал: "Руки вверх, это мой пистолет".

Помощники Винисиуса вызвали полицию ввиду данного инцидента. Правоохранительные органы составили протокол и вскоре запросят записи с камер.

В свою очередь администрация стадиона обвинила представителя именитого футболиста во лжи, встав на сторону своего сотрудника с идеальной репутацией.

Ранее сообщалось, что Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом.