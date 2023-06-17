Менеджер Винисиуса попал в расисткий скандал с бананом
Шутка про фрукт-пистолет оказалась лишней.
Помощник вингера Реала Винисиуса Жуниора попал в расисткий скандал. Об этом сообщает издание UOL.
Во время проверки темнокожего представителя бразильца перед матчем национальной команды охранник достал из кармана банан, направил на него и сказал: "Руки вверх, это мой пистолет".
Помощники Винисиуса вызвали полицию ввиду данного инцидента. Правоохранительные органы составили протокол и вскоре запросят записи с камер.
В свою очередь администрация стадиона обвинила представителя именитого футболиста во лжи, встав на сторону своего сотрудника с идеальной репутацией.
Ранее сообщалось, что Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом.