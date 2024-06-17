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Турция - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 18.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.
Сегодня, 14:39
Турция - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Getty Images
Турция - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Getty Images

Во вторник, 18 июня, в рамках первого тура группового раунда Евро-2024 в квартете F встретятся сборные Турции и Грузии.

Поединок состоится в Дортмунде на арене BVB-Штадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Турция - Грузия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 18 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

На Евро-2024 сборные Турции и Грузии представляют группу F вместе с национальными командами Португалии и Чехии.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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