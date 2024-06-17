В Мюнхене установили трибуну стадиона из Харькова, которая была повреждена российскими ракетами

В понедельник, 17 июня, сборная Украины проводит поединок против команды Румынии.

В центр Мюнхена привезли трибуну харьковского стадиона Солнечный, который был поврежден российской федерацией в мае 2022 года.

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Украинская ассоциация футбола привезла трибуну через всю Европу, чтобы показать миру последствия российской атаки.

Организаторы сделали так, что посетители могут прочесть и услышать историю Солнечного, который был тренировочной базой сборной Нидерландов на Евро-2012, а затем стал главным тренировочным стадионом для национальной команды Украины.

VR-очки дают возможность посмотреть в реальном времени, как выглядит стадион после российского удара.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция встречи Румыния - Украина.

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