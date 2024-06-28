Французский клуб собирается подписать игрока из чемпионата россии

Французский Брест собирается осуществить сомнительное подписание.

Как сообщает издание L'equipe, клуб, который впервые в истории попал в Лигу чемпионов собирается усилиться игроком из чемпионата России.

Речь идет о французе Уилсоне Исидоре, который незадолго до полномасштабного вторжения перешел в клуб из страны-террористки, однако, после 24 февраля 2022 года не разорвал контракт с клубом, а наоборот играет уже за второй коллектив из государства-оккупанта.

Брест хочет подписать Исидора в аренду сроком на один сезон без возможности выкупа игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ подписал вратаря сборной россии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!