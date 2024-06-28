Ямаль - о Месси: Никто с ним не сравнится, и уж тем более я
Испанец откровенно высказался о своем кумире.
Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль оценил сравнения с Лионелем Месси.
"Он лучший игрок в истории, и то, что меня сравнивают с ним, невероятно".
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"Но никто не может с ним сравниться, и уж тем более я, только начинающий играть. Хотел бы я достигнуть хотя бы половины того, чего достиг он за карьеру", – сказал Ямаль в интервью Onda Cero.
Напомним, 16-летний испанец дебютировал за Барселону лишь в прошлом сезоне, сумев за 37 туров Ла Лиги забить пять голов и отдать пять ассистов.
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