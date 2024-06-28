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Ямаль - о Месси: Никто с ним не сравнится, и уж тем более я

Испанец откровенно высказался о своем кумире.
Сегодня, 15:47
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль оценил сравнения с Лионелем Месси.

"Он лучший игрок в истории, и то, что меня сравнивают с ним, невероятно".

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"Но никто не может с ним сравниться, и уж тем более я, только начинающий играть. Хотел бы я достигнуть хотя бы половины того, чего достиг он за карьеру", – сказал Ямаль в интервью Onda Cero.

Напомним, 16-летний испанец дебютировал за Барселону лишь в прошлом сезоне, сумев за 37 туров Ла Лиги забить пять голов и отдать пять ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Ламин Ямаль

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