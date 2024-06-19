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Ямаль: Все, что делается в Испании, признается меньше, чем в других сборных

Игрок считает, что их команду недооценивают.
Сегодня, 13:21
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что их команда несправедливо недооценивают.

В первом туре Испания разгромила Хорватию со счетом 3:0, однако, по мнению Ямаля, люди все равно больше говорят о других командах.

"В начале Евро говорили, что мы даже не являемся претендентами на победу, а теперь... Нужно признавать заслуги Луиса де ла Фуэнте – он выиграл Лигу Наций и ведет команду в правильном направлении.

Я думаю, что все, что делается в Испании, признается меньше, чем в других сборных. Мы выиграли 3:0 у Хорватии, финалиста чемпионата мира 2018 года, которая дошла до финала четырех Лиги наций, но люди не говорят об этом так много, как о других сборных, которые, возможно, победили 1:0.

Думаю, это особенность Испании, может, это нормально, что тебя впечатляет не то, что есть у тебя, а то, что есть у других", - цитирует игрока AS.

Ранее также стало известно, что кто рассудит матч Словакия - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

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