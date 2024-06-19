Матч Словакия - Украина рассудит британский рефери

Майкл Оливер впервые будет работать на матче нашей сборной.

Матч второго тура Евро-2024 между Словакией и Украиной получил судейскую бригаду из Англии.

Главным арбитром матча назначен Майкл Оливер, на линиях ему помогут Стюарт Берт и Дан Кук, а четвертым арбитром стал Сердар Гезобююк.

Место на VAR займет также британец Дэвид Кут, а вот компанию составят немцы Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт.

Отметим, что Оливер никогда не работал на матчах сборной Украины, а в первом туре он был арбитром поединка между Испанией и Хорватией.

Напомним, что матч Словакия - Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени в Дюссельдорфе. А с со всеми результатами и расписанием Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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