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Испания - Хорватия: Видео голов и обзор матча Евро-2024 15.06.2024

Вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сегодня, 22:18
Испания / Getty Images
Испания / Getty Images

В рамках первого тура группы B Евро-2024 Испания встретилась с Хорватией.

"Фурия роха" легко справилась с соперником за один тайм, забив три безответных мяча.

Отмечались Альваро Мората, Фабиан Руиз и Дани Карвахаль.

Во втором тайме "клетчатые" могли отквитать один мяч, но гол Бруно Петковича отменили.

Видео голов и обзор матча Испания - Хорватия

Испания - Хорватия 3:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2.

На 80-й минуте Бруно Петкович (Хорватия) не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 2.11 - 2.27
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 12 - 14
Удары в плоскость: 6 - 4
Фолы: 12 - 10

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья - Педри (Ольмо, 60), Родри (Субименди, 86), Руис - Ямаль (Торрес, 86), Мората (Оярсабаль, 67), Уильямс (Мерино, 67).

Хорватия: Ливакович - Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол - Модрич (Пашалич, 65), Брозович, Ковачич (Сучич, 65) - Майер, Будимир (Перишич, 56), Крамарич (Петкович, 72).

Предупреждения: Родри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания хорватия

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