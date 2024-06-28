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УЕФА указало россию страной рождения одного из защитников сборной Украины

При том, у другого игрока из этого же города информация указана корректно.
Сегодня, 19:09
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

УЕФА продолжает подбрасывать поводы для удивления в плохом смысле этого слова.

На этот раз пресс-служба организации допустила критическую ошибку связанную с местом рождения защитника сборной Украины Максима Таловерова.

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Таловеров родился во временно оккупированном Донецке, и на его профиле на сайте УЕФА указано, что страна, в которой родился игрок это россия.

Примечательно, что это не систематический случай, ведь в профиле Анатолия Трубина, который также родился в Донецке и профиле Николая Матвиенко, который родился в крымском городе Саки информация указана корректно. Так же корректная информация указана у Виктора Цыганкова, который является уроженцем израильского города Нетанья и у Андрея Ярмоленко, который действительно родился в россии.

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