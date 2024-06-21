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Косово обратилось в УЕФА с жалобой на Сербию и ее фанатов

Виной всему провокации на политической основе.
Сегодня, 09:19
Сборная Косово / Getty Images
Сборная Косово / Getty Images

Федерация футбола Косово вновь требует наказания для Сербии за поведение фанатов на Евро.

В матче Сербия – Словения (1:1) сербские болельщики показывали флаг с картой Косово и надписью "Не сдаваться".

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ФФК выступила с заявлением, в котором осуждает эти националистические призывы, считая их неприемлемыми и противоречащими ценностям спорта.

Федерация призывает УЕФА принять более строгие меры и требует от организаторов турнира повышенной бдительности для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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