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Футбол

Ветеран Боруссии назвал условие, при котором останется в клубе

Хуммельс надеется на смену главного тренера.
11 июня, 11:46
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Матс Хуммельс заявил, что останется в дортмундской Боруссии лишь при одном условии, пишет Sky Sport.

Издание пишет, что немецкий защитник сказал партнерам, что готов остаться в клубе, если Эдин Терзич покинет свой пост.

Напомним, что Хуммельс был одним из тех игроков, кто часто критиковал главного тренера, из-за чего отношения между ними стали натянутыми.

При этом Терзич действительно может покинуть Боруссию, им интересуются клубы АПЛ.

Хуммельс же склоняется к переходу в Милан, игнорируя интересен клубом МЛС и Саудовской Аравии.

Ранее также сообщалось, что лидер Байера близок к переходу в Баварию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матс Хуммельс

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