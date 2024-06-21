По стопам Баварии: капитан Штутгарта перейдет в Боруссию Дортмунд
В следующем сезоне оборона Штутгарта будет кардинально отличаться от того, что видели фанаты в прошедшей кампании.
По информации Фабрицио Романо, капитан серебряного призера Бундеслиги Вальдемар Антон решил продолжить свою карьеру в дортмундской Боруссии.
Центрбек сборной Германии согласовал со "шмелями" условия личного контракта. Теперь финалист Лиги чемпионов сезона-2023/24 должен выплатить Штутгарту отступные, прописанные в контракте футболиста.
Сообщается, что за трансфер 27-летнего уроженца Узбекистана Боруссия заплатит примерно 22 миллиона евро. Антон призван заменить в центре обороны Матса Хуммельса, который покинул Дортмунд в статусе свободного агента.
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На счету Вальдемара Антона один гол и четыре результативные передачи при восьми желтых карточках в 37 матчах Штутгарта во всех турнирах прошлого сезона.
Напомним, что немногим ранее Штутгарт покинул еще один защитник - в Баварию перебрался Хироки Ито, в чьем контракте также были прописаны отступные.
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