Бавария объявила о трансфере защитника Штутгарта
Мюнхенцы усилили состав футболистом сборной Японии.
Центрбек Хироки Ито перешел в Баварию. Об этом "красные" объявили в соцсетях.
Мюнхенский клуб подписал 25-летнего защитника до 2028 года, воспользовавшись пунктом об отступных в размере 30 миллионов евро.
It's official! ✍️ #FCBayern have signed Hiroki Ito 🔴⚪#MiaSanMia #ServusHiroki pic.twitter.com/KXmrvJHjjU— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 13, 2024
В прошлом сезоне Бундеслиги Ито сыграл за Штутгарт 26 матчей, в которых отдал два ассиста.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет усилиться защитником Баварии.
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