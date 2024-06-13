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Бавария объявила о трансфере защитника Штутгарта

Мюнхенцы усилили состав футболистом сборной Японии.
Вчера, 18:51
Презентация Ито / fcbayern.com
Презентация Ито / fcbayern.com

Центрбек Хироки Ито перешел в Баварию. Об этом "красные" объявили в соцсетях.

Мюнхенский клуб подписал 25-летнего защитника до 2028 года, воспользовавшись пунктом об отступных в размере 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Ито сыграл за Штутгарт 26 матчей, в которых отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет усилиться защитником Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария штутгарт

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