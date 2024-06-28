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Основной игрок сборной Германии рискует пропустить 1/8 финала Евро-2024

Антонио Рюдигер, вероятно, не сыграет против Дании из-за травмы.
Сегодня, 15:59
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Накануне матча против Дании в 1/8 финала Евро-2024 Германия имеет определенные кадровые проблемы.

"Бундестим", вероятно, не сможет рассчитывать на Антонио Рюдигера, который тренируется по индивидуальной программе.

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Футболист страдает от повреждения бедра. Решение о его участии или неучастии в матче против коллектива Каспера Юльманна будет принято непосредственно перед игрой.

Матч 1/8 финала Евро-2024 Германия - Дания состоится в 22:00 29 июня.

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