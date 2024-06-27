Один из героев группового этапа Евро-2024 может сменить клубную прописку в ближайшее время

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили, вероятно, сменит клубную прописку после Евро-2024.

Как сообщает Фабрицио Романо, Валенсия, за которую выступает Гиорги, подготовилась к уходу грузина, установив на него ценник и уже подписав на замену Столе Димитриевски.

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Сумма, за которую "летучие мыши" готовы попрощаться с Мамардашвили, составляет от 35 до 40 млн евро.

Стоит отметить, что за три матча группового этапа вратарь совершил 21 сейв, во многом благодаря которым Грузия и прошла в 1/8 финала Евро, а сам игрок вошел в различные символические сборные по итогам трех сыгранных туров.

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