iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Один из зрителей матча Грузия - Португалия пытался запрыгнуть на Роналду после игры

Прыжок веры, который мы заслужили.
Сегодня, 12:31
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 Грузия сенсационно победила Португалию.

Для Криштиану Роналду матч выдался неудачным, ведь он не только установил свой антирекорд, но и едва не получил травму в очень смешном эпизоде.

Уже после завершения поединка, когда Роналду в сопровождении стюардов покидал поле на него пытался запрыгнуть один из фанатов, но один из охранников прыгнул вперед, а сам болельщик немного не рассчитал траекторию, и, скорее сам получил повреждение.

Стоит отметить, что благодаря этой победе Грузия прошла в плей-офф на своем дебютном Евро, где сыграет с Испанией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грузия португалия Криштиану Роналду

Статьи по теме

Грузия побила рекорд, который ранее установила Румыния в матче с Украиной Грузия побила рекорд, который ранее установила Румыния в матче с Украиной
Роналду установил собственный антирекорд на Евро Роналду установил собственный антирекорд на Евро
Кварацхелия: Мы с уважением относимся к Испании, но будем биться за победу Кварацхелия: Мы с уважением относимся к Испании, но будем биться за победу
Гасли подписал новый многолетний контракт с Альпин Гасли подписал новый многолетний контракт с Альпин
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Формула 113:02
Гасли подписал новый многолетний контракт с Альпин
Европа12:59
Защитник Баварии - трансферная цель Манчестер Юнайтед
Евро-202412:31
Один из зрителей матча Грузия - Португалия пытался запрыгнуть на Роналду после игры
Бокс12:08
"Достаточно обычная ситуация": Джошуа отреагировал на отказ Усика от титула IBF
Евро-202411:59
Грузия побила рекорд, который ранее установила Румыния в матче с Украиной
Евро-202411:28
Роналду установил собственный антирекорд на Евро
Бокс11:25
Менеджер Усика озвучил настоящую причину отказа от титула IBF
Европа10:57
Новичок Серии А собирается подписать чемпиона мира по футболу
Украина10:48
"Нужно набраться смелости и констатировать смерть": Директор Днепра-1 шокировал заявлением
Евро-202410:14
Кварацхелия: Мы с уважением относимся к Испании, но будем биться за победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK