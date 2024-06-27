Один из зрителей матча Грузия - Португалия пытался запрыгнуть на Роналду после игры

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 Грузия сенсационно победила Португалию.

Для Криштиану Роналду матч выдался неудачным, ведь он не только установил свой антирекорд, но и едва не получил травму в очень смешном эпизоде.

Уже после завершения поединка, когда Роналду в сопровождении стюардов покидал поле на него пытался запрыгнуть один из фанатов, но один из охранников прыгнул вперед, а сам болельщик немного не рассчитал траекторию, и, скорее сам получил повреждение.

Security with a last moment lunge to stop a fan getting to Cristiano Ronaldo! 😳 pic.twitter.com/hCDy0jeGRe — EuroFoot (@eurofootcom) June 27, 2024

Стоит отметить, что благодаря этой победе Грузия прошла в плей-офф на своем дебютном Евро, где сыграет с Испанией.

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