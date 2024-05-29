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Символічна збірна коханих Боруссії Дортмунд

ISPORT рассказывает про девушек, которые покорили футболистов "шмелей".
Вчера, 19:13
Жены Ройса, Забицера и Адейеми / коллаж Василий Войтюк
Жены Ройса, Забицера и Адейеми / коллаж Василий Войтюк

В субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид.

Испанский клуб является фаворитом встречи, но "шмели" могут преподнести сюрприз. На подвиг их могут сподвигнуть их девушки и жены, про которых мы сейчас расскажем.

В первой части мы собрали возлюбленных футболистов Реала, а сейчас на очереди немецкий коллектив.

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Боруссия Дортмунд

  • Ребекка

Основные голкиперы команды публично не рассказыюват про свою личную жизнь, а в СМИ не найдешь информацию про это. Так что в нашу сборную попала возлюбленная третьего вратаря команды Марселя Лотки. Пара вместе уже больше года.

  • Николь Перера

Возлюбленная Мариуса Вольфа. Информации про пару практически нет, но, судя по всему, они вместе уже с 2017 года.

  • Мелисса Холтер

Никто не знает, как долго Николас Зюле со своей девушкой, ведь впервые они появились на Октоберфесте. Затем в СМИ попадали редкие кадры того, где они вместе. Мелисса и Николас не ведут социальных сетей, что трудно говорить про их жизнь.

  • Лиза Штраубе

Потенциально возлюбленная лидера "шмелей" Матса Хуммельса, который развелся со своей женой еще в 2022 году. По неподтвержденной информации, немец встречается с Лизой.

  • Эмили Тюиндер

Иан Матсен встречается со своей возлюбленной уже несколько лет. Девушка всегда поддерживает своего парня, хоть тот играл в Бернли или Боруссии Дортмунд.

  • Катя Кюне

Уроженка Украины из Херсона является возлюбленной Марселя Забитцера. Пара познакомилась в 2017 году, сейчас они воспитывают дочь. Отметим, что Катя активно помогает украинскому народу в войне против российской федерации.

  • Эда Йылдыз

Девушка, которая является спутницей Салиха Озджана. Пара поженилась осенью прошлого года.

  • Скарлетт Гартман

Возлюбленная Марко Ройса, которая всегда поддерживает немца. В 2015 году они познакомились, а уже в 2019 - узаконили отношения. Сейчас они воспитывают двух детей.

  • Делиша Мален

Про избранницу Дониэлла Маллена мало что известно, но встречаются они уже давно и воспитывают сына.

  • Лоредана Зефи Алиу

Карим Адейеми начал устраивать свою личную жизнь летом прошлого года, когда начал встречаться с хип-хоп испольнитецей. У 28-летней девушки есть ребенок от первого брака.

  • Лиза Фюллкруг

Супруга основного нападающего команды Никласа Фюллькруга. Пара вместе уже более 10 лет, однако про личную жизнь игрока и Лизу информации практически нет. 

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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