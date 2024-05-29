Символічна збірна коханих Боруссії Дортмунд

В субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид.

Испанский клуб является фаворитом встречи, но "шмели" могут преподнести сюрприз. На подвиг их могут сподвигнуть их девушки и жены, про которых мы сейчас расскажем.

В первой части мы собрали возлюбленных футболистов Реала, а сейчас на очереди немецкий коллектив.

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Боруссия Дортмунд

Ребекка

Основные голкиперы команды публично не рассказыюват про свою личную жизнь, а в СМИ не найдешь информацию про это. Так что в нашу сборную попала возлюбленная третьего вратаря команды Марселя Лотки. Пара вместе уже больше года.

Николь Перера

Возлюбленная Мариуса Вольфа. Информации про пару практически нет, но, судя по всему, они вместе уже с 2017 года.

Мелисса Холтер

Никто не знает, как долго Николас Зюле со своей девушкой, ведь впервые они появились на Октоберфесте. Затем в СМИ попадали редкие кадры того, где они вместе. Мелисса и Николас не ведут социальных сетей, что трудно говорить про их жизнь.

Лиза Штраубе

Потенциально возлюбленная лидера "шмелей" Матса Хуммельса, который развелся со своей женой еще в 2022 году. По неподтвержденной информации, немец встречается с Лизой.

Эмили Тюиндер

Иан Матсен встречается со своей возлюбленной уже несколько лет. Девушка всегда поддерживает своего парня, хоть тот играл в Бернли или Боруссии Дортмунд.

Катя Кюне

Уроженка Украины из Херсона является возлюбленной Марселя Забитцера. Пара познакомилась в 2017 году, сейчас они воспитывают дочь. Отметим, что Катя активно помогает украинскому народу в войне против российской федерации.

Эда Йылдыз

Девушка, которая является спутницей Салиха Озджана. Пара поженилась осенью прошлого года.

Скарлетт Гартман

Возлюбленная Марко Ройса, которая всегда поддерживает немца. В 2015 году они познакомились, а уже в 2019 - узаконили отношения. Сейчас они воспитывают двух детей.

Делиша Мален

Про избранницу Дониэлла Маллена мало что известно, но встречаются они уже давно и воспитывают сына.

Лоредана Зефи Алиу

Карим Адейеми начал устраивать свою личную жизнь летом прошлого года, когда начал встречаться с хип-хоп испольнитецей. У 28-летней девушки есть ребенок от первого брака.

Лиза Фюллкруг

Супруга основного нападающего команды Никласа Фюллькруга. Пара вместе уже более 10 лет, однако про личную жизнь игрока и Лизу информации практически нет.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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