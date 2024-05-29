Символічна збірна коханих Боруссії Дортмунд
В субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид.
Испанский клуб является фаворитом встречи, но "шмели" могут преподнести сюрприз. На подвиг их могут сподвигнуть их девушки и жены, про которых мы сейчас расскажем.
В первой части мы собрали возлюбленных футболистов Реала, а сейчас на очереди немецкий коллектив.
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Боруссия Дортмунд
- Ребекка
Основные голкиперы команды публично не рассказыюват про свою личную жизнь, а в СМИ не найдешь информацию про это. Так что в нашу сборную попала возлюбленная третьего вратаря команды Марселя Лотки. Пара вместе уже больше года.
- Николь Перера
Возлюбленная Мариуса Вольфа. Информации про пару практически нет, но, судя по всему, они вместе уже с 2017 года.
- Мелисса Холтер
Никто не знает, как долго Николас Зюле со своей девушкой, ведь впервые они появились на Октоберфесте. Затем в СМИ попадали редкие кадры того, где они вместе. Мелисса и Николас не ведут социальных сетей, что трудно говорить про их жизнь.
- Лиза Штраубе
Потенциально возлюбленная лидера "шмелей" Матса Хуммельса, который развелся со своей женой еще в 2022 году. По неподтвержденной информации, немец встречается с Лизой.
- Эмили Тюиндер
Иан Матсен встречается со своей возлюбленной уже несколько лет. Девушка всегда поддерживает своего парня, хоть тот играл в Бернли или Боруссии Дортмунд.
- Катя Кюне
Уроженка Украины из Херсона является возлюбленной Марселя Забитцера. Пара познакомилась в 2017 году, сейчас они воспитывают дочь. Отметим, что Катя активно помогает украинскому народу в войне против российской федерации.
- Эда Йылдыз
Девушка, которая является спутницей Салиха Озджана. Пара поженилась осенью прошлого года.
- Скарлетт Гартман
Возлюбленная Марко Ройса, которая всегда поддерживает немца. В 2015 году они познакомились, а уже в 2019 - узаконили отношения. Сейчас они воспитывают двух детей.
- Делиша Мален
Про избранницу Дониэлла Маллена мало что известно, но встречаются они уже давно и воспитывают сына.
- Лоредана Зефи Алиу
Карим Адейеми начал устраивать свою личную жизнь летом прошлого года, когда начал встречаться с хип-хоп испольнитецей. У 28-летней девушки есть ребенок от первого брака.
- Лиза Фюллкруг
Супруга основного нападающего команды Никласа Фюллькруга. Пара вместе уже более 10 лет, однако про личную жизнь игрока и Лизу информации практически нет.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала, которая начнется в 22:00 по Киеву.
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