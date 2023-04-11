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Боруссия Дортмунд продлила контракт с одним из ключевых полузащитников

Брандт останется в клубе до 2026 года.
Сегодня, 19:28
Юлиан Брандт / Getty Images
Юлиан Брандт / Getty Images

Полузащитник Юлиан Брандт продлил контракт с Боруссией Дортмунд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

26-летний немец подписал новое соглашение до 2026 года. Его предыдущий контракт со "шмелями" истекал летом 2024 года.

Напомним, Брандт перешел в Боруссию Дортмунд из Байера в 2019 году.

В текущем сезоне на счету немца восемь голов и четыре ассиста в 25 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Ройс продлит контракт с Боруссией со значительным снижением зарплаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт

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