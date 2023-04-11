Боруссия Дортмунд продлила контракт с одним из ключевых полузащитников
Брандт останется в клубе до 2026 года.
Полузащитник Юлиан Брандт продлил контракт с Боруссией Дортмунд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
26-летний немец подписал новое соглашение до 2026 года. Его предыдущий контракт со "шмелями" истекал летом 2024 года.
More of this to come. 🫳 pic.twitter.com/WDDkTjbJPl— Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2023
Напомним, Брандт перешел в Боруссию Дортмунд из Байера в 2019 году.
В текущем сезоне на счету немца восемь голов и четыре ассиста в 25 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Ройс продлит контракт с Боруссией со значительным снижением зарплаты.