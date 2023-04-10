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Ройс продлит контракт с Боруссией со значительным снижением зарплаты

Марко решил остаться в родном клубе.
Сегодня, 18:55
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

Дортмундская Боруссия все-таки решила продлить Марко Ройса еще на один сезон, пишет Bild.

Немецкий игрок согласился продлить свой контракт со "шмелями" до 2024 года. Как пишет издание, зарпалта Марко сократиться примерно в два раза.

Напомним, что действующий контракт 33-летнего игрока истекает этим летом. Ройс провел в Дортмунде 11 лет, сыграв 380 матчей и забив 160 голов.

Во время зимнего трансферного окна ряд клубов был заинтересован в услугах Ройса, Марко даже провел ряд предварительных переговоров.

Однако в итоге нападающий решил остаться в клубе, где провел почти всю свою карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Д Марко Ройс

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