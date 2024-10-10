Экс-тренер клубов АПЛ и Бундеслиги поддержал Клоппа, на которого набросились фанаты Боруссии Д

Вот только в этом вопросе Давида Вагнера может считать очень предвзятым.

Днем ранее стало известно, что Юрген Клопп согласился стать главой футбольного подразделения Ред Булл.

Это решение 57-летнего немца очень не понравилось фанатам дортмундской Боруссии, которые не стеснялись в выражениях, комментируя произошедшее.

На защиту экс-наставника Ливерпуля стал бывший тренер Шальке и Норвича Давид Вагнер, бывший шафером (свидетелем) на свадьбе Клоппа.

"Я могу понять тех, кто, возможно, хотел от него чего-то другого. Но я осуждаю всех, кто критикует его за это решение. Меня от этого тошнит", - цитирует немца Goal.

"Юрген Клопп не стал ни хуже, ни лучше, ни хуже как тренер. То, чего он добился, остается неизменным".

"Я считаю предосудительным, когда люди ставят под сомнение ценности Клоппа только потому, что он скоро будет работать в выдающейся организации".

Напомним, что Юрген Клопп приступит к своим обязанностям 1 января 2025 года.

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