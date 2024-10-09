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"Потерял все уважение": фанаты Боруссии Д в ярости от нового места работы Клоппа

Решение бывшего тренера "шмелей" вызвало недоумение у многих поклонников клуба.
Сегодня, 17:09
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

В среду, 9 октября, появилась информация, что Юрген Клопп подписал многолетнее соглашение с компанией Ред Булл.

Немецкий специалист в январе 2025 года возглавит футбольное подразделение, где он будет консультировать все команды австрийского производителя энергетических напитков.

Но учитывая всеобщую нелюбовь футбольных фанатов в Германии к Ред Булл, его решение разозлило многих, в частности болельщиков бывшего клуба Клоппа, дортмундской Боруссии, сообщает Daily Mail.

"Потерял все уважение к Клоппу. "Быков" нелегко поддерживать“, - написал один из фанатов в социальных сетях.

Другой добавил: "Из "нормального" (normal one, так Клопп назвал себя в начале карьеры в Ливерпуле) превратился в человека-жестяную банку. Какой позор".

"Ты для меня больше никто. Каждый "бык" - су*ин сын", - заключил еще один фанат Боруссии.

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Стоит отметить, что поклонники дортмундского клуба давно враждуют с Лейпцигом.

В 2016 году, во время первого сезона Лейпцига в Бундеслиге, фанаты Боруссии договорились бойкотировать их первый визит на Ред Булл Арену.

Главная претензиея к Ред Булл заключалась в том, что "быки" обошли правило "50+1" Бундеслиги, которое дает болельщикам преимущество при избрании совета директоров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Боруссия Дортмунд Юрген Клопп

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