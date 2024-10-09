Instagram-модель из россии, обвинившая лидера Милана в изнасиловании, может получить тюремный срок

Так бывает, когда даешь ложные показания.

Луиза Кремлева, российская Instagram-модель, обвинившая защитника Милана Тео Эрнандеса в изнасиловании, рискует отправиться в тюрьму.

Как сообщает Daily Mail, 28 октября в Малаге она предстанет перед судом, получив обвинение в ложном заявлении об изнасиловании.

Прокуроры заявили в предварительном обвинении, что в случае признания Кремлевой виновной они хотят приговорить ее к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 12 000 фунтов.

Луиза Кремлева, имеющая двойное российско-испанское гражданство, рассказала полиции, что ее изнасиловали в автомобиле Porsche Cayenne возле ночного клуба Olivia Valere в Марбелье.

Она также утверждала, что Эрнандес нанес ей травмы колена, вытолкнув из машины на землю после изнасилования.

https://www.instagram.com/luisa.veta/ / Источник: Getty Images

Прокуроры вмешались в дело, когда суд отложил заявление Кремлевой об изнасиловании после того, как полиция получила записи камер видеонаблюдения, на которых видно, что россиянка получила травмы колена в результате падения у ночного клуба.

Судья постановил, что доказательств совершения преступления нет. Затем Луиза была арестована после неудачных попыток вручить ей повестку в суд.

Прокуроры утверждают, что Кремлева действовала злонамеренно, обвиняя Эрнандеса в изнасиловании после того, как он отверг ее попытки уговорить его поехать с ней домой после добровольного секса в машине.

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В интервью после того, как в июне 2017 года следователи прекратили дело об изнасиловании, Кремлева заявила: "У меня есть доказательства нападения, которые находятся на моей спине и коленях. Я была бы рада, если бы Тео извинился. Это меньшее, чего я заслуживаю".

Примечательно, что Тео Эрнандес, который так и не был арестован, признал факт секса, но заявил, что все произошло по обоюдному согласию.

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