iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Instagram-модель из россии, обвинившая лидера Милана в изнасиловании, может получить тюремный срок

Так бывает, когда даешь ложные показания.
Сегодня, 12:47
Луиза Кремлева и Тео Эрнандес / Getty Images
Луиза Кремлева и Тео Эрнандес / Getty Images

Луиза Кремлева, российская Instagram-модель, обвинившая защитника Милана Тео Эрнандеса в изнасиловании, рискует отправиться в тюрьму.

Как сообщает Daily Mail, 28 октября в Малаге она предстанет перед судом, получив обвинение в ложном заявлении об изнасиловании.

Прокуроры заявили в предварительном обвинении, что в случае признания Кремлевой виновной они хотят приговорить ее к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 12 000 фунтов.

Луиза Кремлева, имеющая двойное российско-испанское гражданство, рассказала полиции, что ее изнасиловали в автомобиле Porsche Cayenne возле ночного клуба Olivia Valere в Марбелье.

Она также утверждала, что Эрнандес нанес ей травмы колена, вытолкнув из машины на землю после изнасилования.

https://www.instagram.com/luisa.veta/
https://www.instagram.com/luisa.veta/ / Источник: Getty Images

Прокуроры вмешались в дело, когда суд отложил заявление Кремлевой об изнасиловании после того, как полиция получила записи камер видеонаблюдения, на которых видно, что россиянка получила травмы колена в результате падения у ночного клуба.

Судья постановил, что доказательств совершения преступления нет. Затем Луиза была арестована после неудачных попыток вручить ей повестку в суд.

Прокуроры утверждают, что Кремлева действовала злонамеренно, обвиняя Эрнандеса в изнасиловании после того, как он отверг ее попытки уговорить его поехать с ней домой после добровольного секса в машине.

Читай также: Отстранение и лишение лицензий: в Турции разгорелся судейский секс-скандал с российским следом

В интервью после того, как в июне 2017 года следователи прекратили дело об изнасиловании, Кремлева заявила: "У меня есть доказательства нападения, которые находятся на моей спине и коленях. Я была бы рада, если бы Тео извинился. Это меньшее, чего я заслуживаю".

Примечательно, что Тео Эрнандес, который так и не был арестован, признал факт секса, но заявил, что все произошло по обоюдному согласию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Тео Эрнандес

Статьи по теме

Озвучены даты и место проведения матчей Суперкубка Италии-2024/25 Озвучены даты и место проведения матчей Суперкубка Италии-2024/25
В Милане недовольны футболистами, Фонсеке пока что не грозит увольнение В Милане недовольны футболистами, Фонсеке пока что не грозит увольнение
Легенда Милана стал первым членом Зала славы клуба Легенда Милана стал первым членом Зала славы клуба
Фиорентина обыграла Милан в матче с тремя нереализованными пенальти Фиорентина обыграла Милан в матче с тремя нереализованными пенальти
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

Формула 115:53
Леклер - о переходе Хэмилтона в Феррари: Для меня это будет потрясающе
Украина15:40
На Львовщине установили рекорд четыре команды, состоящие из однофамильцев
Европа15:16
Дженоа Малиновского может усилиться скандальным форвардом
Формула 115:05
Колапинто: Я получаю удовольствие от возможности быть в Формуле-1
Украина14:30
Селезнев может трудоустроиться в клубе Первой лиги Украины
НБА14:25
Опрос генменеджеров НБА: Бостон - фаворит на чемпионство, Гилджес-Александер - MVP
Лига наций13:50
Ванат - об атмосфере в сборной Украины: Уже скучаю по Бражку
Европа13:22
Ливерпуль на длительный срок потерял ключевого игрока
Европа12:47
Instagram-модель из россии, обвинившая лидера Милана в изнасиловании, может получить тюремный срок
Лига наций12:45
Шевченко оценил новую форму сборной Украины от adidas
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK