Арсенал вместо центрфорварда нашел очередного вингера

На фоне кризиса с форвардами "канониры" положили глаз на очередного флангового нападающего. Лондонский Арсенал вышел в фавориты на подписание вингера дортмундской Боруссии Джейми Байно-Гиттенса, сообщает TBR Football.

Команда Микеля Артеты близка к возвращению англичанина на родину. Сумма трансфера может составить 70 млн фунтов. "Канониры" стремятся опередить конкурентов из АПЛ – Манчестер Сити, Челси, Астон Виллу и Тоттенхэм.

Основное амплуа Байно-Гиттенса – левый вингер. Кроме того, он способен сыграть в атаке справа. В составе Арсенала на этих позициях играют Мартинелли, Троссар, Сака, Мванери и арендованный Стерлинг. Зато чистый центрфорвард в расположении только один – травматичным Жезус. Переквалифицированный в "девятку" Хаверц также в лазарете.

Кстати, ранее ФА Англии рассмотрела апелляцию Борнмута на дисквалификацию Забарного.

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